شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى انفجار صهريج مفخخ بأحد الأسواق بمدينة عفرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء السورية "ٍسانا"، الثلاثاء، انفجار صهريج مفخخ بأحد الأسواق وسط مدينة عفرين ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة، اليوم الثلاثاء، على قرى سكنية بناحية تل تمر فى ريف الحسكة شمالى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى في محيط ناحية تل تمر بالريف الشمالي الشرقي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كانت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية قد اعتدت، السبت الماضي، بعدة قذائف على المناطق المأهولة بالسكان في محيط مجمع مباقر تل تمر بريف الحسكة الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

وكانت غارة لطائرة مسيرة تركية، فى سوريا، أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من أعضاء هيئة تحرير الشام في محافظة حلب شمال غرب سوريا، الأحد، في أعقاب هجوم شنته الجماعة الإرهابية على مواقع تركية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، إلى أن تركيا قامت بتجنيد ما يقرب من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، للانضمام إلى العمليات العسكرية للبلاد في ليبيا التي مزقتها الحرب.

تأتى هذه الهجمات المتبادلة بعد أن قامت القوات التركية بالقرب من بلدة النيرب، بتفريق اعتصام كان يستهدف الاحتجاج على اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا و القوات الروسية الداعمة للنظام السوري.

وأضاف المرصد إن التصعيد تحول إلى العنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة ولجأ الجيش التركي إلى استخدام قذائف حية، مما أسفر عن مقتل أربعة في العملية، من بينهم أعضاء في هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إرهابية مسلحة تحت قيادة عضو سابق في تنظيم القاعدة.

وحسب المحلل الأمني متين جوركان، ردت الجماعة الإرهابية بمهاجمة مواقع تركية بالقرب من النيرب، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن اثنين من السوريين وإصابة جندي تركي.