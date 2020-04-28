شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية السعودى: الإخوان ينهبون الأموال باسم الجمعيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشئون الإسلامية السعودى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن جماعة الإخوان الإرهابية تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية، وفق عكاظ.
وقال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: "الإخوان يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها"، مضيفاً أنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين فى محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابى الدموى".
وكان قد أشار فى تغريدة سابقة إلى تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة.
كما حذر من أن "الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".
ووصف آل الشيخ الإخوان بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين، في محاولة لسلب الحكم المستقر و إبداله بحكمهم الإرهابى الدموى".
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