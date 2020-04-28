شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 27359 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا تسجيل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 27359، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وتعانى إيطاليا من انتشار فيروس كورونا وأصبحت ثانى دولة فى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، لكنه ليس المرض الوحيد الذى يهدد الإيطاليين، حيث إنه تم تشخيص 1000 حالة جديدة مصابة بالسرطان فى 2020، ووصل عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة منذ بداية 2020.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية فى تقرير لها إنه فى العام الماضى تضررت 175 ألف امرأة من السرطان فى إيطاليا، وفى الوقت الذى تستعد فيه البلد الأوروبى لبدء المرحلة الثانية للخروج من طورائ فيروس كورونا، يقترب عيد الأم فى إيطاليا الذى يتم فيه إجراء العديد من الاختبارات على النساء للتأكد من عدم إصابتهن بالسرطان.

ويقوم معهد AIRC كل عام بأبحاث ودراسات على آلاف المتطوعين على أنواع مرض السرطان، لكن هذا العام لم يستطع المعهد القيام بذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ عام 1984.

وكان المعهد يجمع تبرعات من أجل تشخيص العلاج المبكر والأكثر فعالية ضد مرض السرطان، واستطاع أن يجمع العام الماضى 270 مليون يورو، ويرى المعهد الإيطالى أن المرضى اليوم يستفيدون بالنتائج التى حصل عليها الباحثون بفضل عقود من الدراسات.

Advertisements

وأكد المعهد أن واحدة من كل ثلاث نساء تتأثر بالسرطان خلال حياتهن، وأكثر أنواع السرطانات شيوعا هو سرطان الثدى مع 53 ألف حالة سنوية، أى نحو 145 حالة يوميا، وأثر سرطان الرئة على 13000 امرأة بينما تصيب سرطانات أخرى نحو 16 ألف امرأة.