شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن تسجيل 586 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بريطانيا عن تسجيل 586 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وتوشك بريطانيا على الانضمام لمجموعة الدول الأشد تضررا من فيروس كورونا في أوروبا وفق بيانات ظهرت، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات بهذا المرض تجاوزت بالفعل 20 ألفا في 17 أبريل نيسان مع زيادة سريعة في الحصيلة بدور الرعاية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حصيلة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إنجلترا وويلز كانت أعلى بنسبة 52 بالمئة من الأرقام اليومية للوفيات في المستشفيات التي أعلنتها الحكومة حتى 17 أبريل نيسان، وفق بيانات رسمية تشمل الوفيات خارج المستشفيات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن 21284 شخصا توفوا حتى 17 أبريل نيسان وتم تسجيل مرض كوفيد-19 التنفسي الناجم عن فيروس كورونا في شهادة وفاتهم.

وهذا الرقم أعلى بنحو 52 بالمئة ممن توفوا في المستشفيات والذين بلغ عددهم 13917 شخصا كما نشرت الحكومة في 18 أبريل نيسان.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة حتى 17 أبريل نيسان لأكثر من العدد المسجل في فرنسا، والذي يشمل الوفيات في دور الرعاية، وفي إسبانيا وفق حسابات رويترز لكنه يظل أقل من الحصيلة الإجمالية في إيطاليا.

Advertisements

وساهمت زيادة الوفيات لثلاثة أمثالها في دور الرعاية في إنجلترا وويلز في غضون بضعة أسابيع في تسجيل حصيلة أعلى بكثير.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن 7316 شخصا توفوا في دور رعاية خلال الأسبوع السادس عشر من عام 2020، وهو ما يعني تقريبا ثلاثة أمثال العدد في الأسبوع الثالث عشر.

وبحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة أمس الاثنين توفي 21092 شخصا في مستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.