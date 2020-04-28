شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.. شركة أمن تتسلم أعمال تطوير ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، بسرعة التعاقد مع شركة أمن تتسلم أعمال تطوير ميدان التحرير، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك شركة أمن تسلمت العمل بالموقع اليوم بالفعل.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة من المواطنين، حفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير للميدان، أصبح بعدها يضاهى أشهر الميادين العالمية.

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وأشار شعراوى، إلى أن الميدان به كاميرات مراقبة، وسيتم تفريغها فى حالة وجود أعمال سرقات، أو تخريب للزراعات، أو أى عمل مخالف بالمسلة والنافورة المحيطة بها، وكذا الكباش التى سيتم تركيبها، ثم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبى هذه المخالفات.

من جانبه أهاب الدكتور مصطفى مدبولى بالمواطنين الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير بالميدان، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ستتولى أعمال الصيانة والإدارة للميدان، لاستمرار ظهوره بأرقى صورة، وهذه أيضا مسئولية كل مواطن، فميدان التحرير يمثل واجهة حضارية، ومميزة لمصر والمصريين.