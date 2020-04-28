شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأمراض النفسية لبرنامج رامز جلال وضيوفه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 فى لايف على صفحته على فيسبوك، أراء الأطباء النفسيين والمتخصصين فى برنامج رامز جلال المذاع منذ بداية رمضان بعنوان "رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد أن أصدرت مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بيانا تطالب فيه بوقف البرنامج، وكشف عدد من أطباء الطب النفسى الأمراض النفسية التى يتم ممارستها فى حلقات البرنامج.

وجاء على قائمة تلك الأمراض، السادية، والنرجسية، والتنمر، وهو ما كشفه بيان مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، والذى قال أن البرنامج يمارس فيه العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بألام الأخرين، والتنمر، والتعذيب، وأن مقدمى هذه النوعية من البرنامج يميلون إلى النرجسية والسادية والتنمر.

كما قال الدكتور محمد طه أستاذ الطب النفسى فى منشور على صفحته الرسمية، أن ما يقدمه مذيع البرنامج يسمى فى الطب النفسى، سادية، وهى التمتع بتعذيب الأخرين، وأن مزج ذلك بالسخرية يتسبب فى الإنكار لتلك الجريمة، كما أن عرضه على الأطفال يتسبب فى التعود على العنف.

كما أضاف الدكتور محمد المهدى أستاذ الطلب النفسى فى لقائه خلال لايف الخليج 365، أن ما يقدم فى هذا البرنامج، سادية وتنمر وتحرش، ولا يمكن بأى حال تقبل تلك الجرائم والأمراض النفسية حتى لو كان ضيوف البرنامج موافقين على تلك الأفعال.

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وكان قد أعلن محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد اجتماع طارئ للجنة الشكاوى بالمجلس لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن برنامج "رامز مجنون رسمى".

وأضاف محمد العمرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لجنة الشكاوى ستناقش البلاغ ضد برنامج رامز مجنون رسمى بشكل قانونى، مشيرا إلى ما ينص عليه قانون المجلس الأعلى للإعلام ينفذ على الجميع.

وكانت مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان قد طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

وقالت المستشفى فى بيان لها، :"إن البرنامج يسئ للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، وتم تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.