أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.



الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 .



المالية تسمح بسداد مستحقات المستشفيات نقدا أو إلكترونيًا لحين انتهاء المالية تسمح بسداد مستحقات المستشفيات نقدا أو إلكترونيًا لحين انتهاء كورونا أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

اتحاد الكرة: سنرسل تصور الدورى للكاف.. ولا مشكلة فى إنهاء الموسم بأكتوبر

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال تصور عودة الدورى، الذى تم الانتهاء منه مؤخرا، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قبل يوم 5 مايو المقبل، موضحين أنه لا توجد مشكلة فى انتهاء الدورى فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حيث لم يلزمهم الكاف بإنهاء الموسم فى موعد محدد.



وزير الشئون الإسلامية السعودى: الإخوان ينهبون الأموال باسم الجمعيات الخيرية وزير الشئون الإسلامية السعودى: الإخوان ينهبون الأموال باسم الجمعيات الخيرية أكد وزير الشئون الإسلامية السعودى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن جماعة الإخوان الإرهابية تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية، وفق عكاظ.

منسى الأسطورة.. أمير كرارة والشهيد البطل فى صورة واحدة.. اعرف قصتها إيه

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وضع مصمم الجرافيك محمد جابر لمسته لجمع شخصية البطل الشهيد أحمد منسى الحقيقية مع شخصيته بمسلسل "الاختيار"، التى يؤديها النجم أمير كرارة، لتظهر فى مجموعة صور معا.



بريطانيا تسجل 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 19301 بريطانيا تسجل 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 19301 أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن بريطانيا تسجل 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالى إلى 19301.

إغلاق باطنة جامعة المنصورة وعزل 74 من الأطقم الطبية بعد ظهور 9 حالات كورونا

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، غلق مبنى مستشفي الباطنة، في المستشفى الجامعي الرئيسي، بعد ظهور 9 حالات إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن العزل جاء كإجراء احترازي لحين فحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية، حيث يضم 5 أقسام هى الأعصاب، والأمراض المتوطنة، والصدر،والجلدية، والعزل مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله.



الحكومة: تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على 2 مليون موظف الحكومة: تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على 2 مليون موظف عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس الوزراء.



شاهد.. مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة داخل فيلا فى المنوفية شاهد.. مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة داخل فيلا فى المنوفية يرصد فيديو لحظة ضبط مصنع لتصنيع المخدرات داخل فيلا بالمنوفية، حيث نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى حولوا أحد العقارات فيىأشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.