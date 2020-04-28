شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل التباعد الاجتماعى يهدد بموجة أعنف من «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، منظمة الصحة العالمية تحذر: تجاهل التباعد الاجتماعى يهدد بموجة أعنف من «كورونا».. 80 لقاحا تحت التطوير و6 قيد التجارب السريرية.. انخفاض طفيف فى الحالات المسجلة بالشرق الأوسط.. ولا يمكن التنبؤ بوقت انتهاء الوباء عالميا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ ليبيا تنتصر على 9 سنوات من فوضى الإسلاميين والميليشيات الإرهابية.. إسقاط اتفاق الصخيرات ينهى حقبة الإرهاب وبيع البلاد.. الجيش الوطنى يعيد رسم الطريق للحل السياسى.. 5 سيناريوهات تصب فى صالح الدولة والشعب.. وشرعية «السراج» تتآكل وحفتر يتصدر المشهد ب 75 % من الأوراق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.. والقوات المسلحة تنتزع اعتراف العالم بشرعيتها العسكرية والسياسية ـ ليبيا تنتصر على 9 سنوات من فوضى الإسلاميين والميليشيات الإرهابية.. إسقاط اتفاق الصخيرات ينهى حقبة الإرهاب وبيع البلاد.. الجيش الوطنى يعيد رسم الطريق للحل السياسى.. 5 سيناريوهات تصب فى صالح الدولة والشعب.. وشرعية «السراج» تتآكل وحفتر يتصدر المشهد ب 75 % من الأوراق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.. والقوات المسلحة تنتزع اعتراف العالم بشرعيتها العسكرية والسياسية ـ امتحانات «أولى وثانية ثانوى» إلكترونيا على فترتين بدءا من اليوم.. "التعليم": تقسيم المحافظات لمجموعتين من 9 إلى 12 ومن 12 ل 3 عصراً.. والامتحان إجبارى والمتخلف يدخل دورا ثانيا Advertisements ـ أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الأحياء «لغات» ـ أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الأحياء «لغات» ـ منظمة الصحة العالمية تحذر: تجاهل التباعد الاجتماعى يهدد بموجة أعنف من «كورونا».. 80 لقاحا تحت التطوير و6 قيد التجارب السريرية.. انخفاض طفيف فى الحالات المسجلة بالشرق الأوسط.. ولا يمكن التنبؤ بوقت انتهاء الوباء عالميا ـ مى عمر: النقد اللاذع بيقهرنى.. ودورى فى "الفتوة" يؤكد موهبتى ـ مى عمر: النقد اللاذع بيقهرنى.. ودورى فى "الفتوة" يؤكد موهبتى ـ إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الظروف الأمنية والصحية الحالية.. تفويض رئيس الوزراء فى اختصاصات الرئيس بشأن الطوارئ.. السجن عقوبة مخالفى الأوامر ـ «مدبولى» يتابع موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية.. وزيرة الصناعة: نسب الإنجاز فى المنشآت بالمجمعات الصناعية تجاوزت 88%.. والتركيز على توصيل المرافق الخارجية خلال هذه المرحلة ـ «مدبولى» يتابع موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية.. وزيرة الصناعة: نسب الإنجاز فى المنشآت بالمجمعات الصناعية تجاوزت 88%.. والتركيز على توصيل المرافق الخارجية خلال هذه المرحلة



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