شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تزيل 6 عقارات مخالفة بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يوميا لردع المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين اضافة الي الانتهاء من عمليات الإزالة للمنشأت المخالفة حتي سطح الارض لعدم تكرار المخالف .

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة مول تجاري تحت الإنشاء بمساحة 800 متر بدون ترخيص علي طريق مصر اسيوط نطاق مدينة الحوامدية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ولفت راشد إلى أنه جاري الانتهاء من إزالة 6 عقارات مخالفة تتراوح ما بين 8 الي 13 دور وهي عقار مخالف بشارع عبدالله كامل من شارع المدبح بالمنيب بحي جنوب الجيزة والعقار رقم 13 ش النادى بحي العمرانية، إضافة إلى إزالة عقار مخالف بشارع المهندس متفرع من عز الدين عمر واخر بشارع مسجد الانوار نطاق حي الطالبية .

وفي حي الهرم تم البدء في إزالة عقار متعدي علي الشارع التخطيطي بشارع نبيل طه بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء بعقار يقع بشارع صبرى مكى من شارع رشاح ابو عوض كفر المنفى من المجزر الآلى .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع اعطاء الاولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفات

مشيرا أنه تم إزالة 10 حالات مباني مخالفة بقرية مزغونة بمركز البدرشين و إزالة لعدد 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 962 متر بقري بيدف وبرويش وعزبة التابوت بمركز ومدينة العياط .

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وفي حي الوراق تم استكمال ازالة 35 عقار مخالف بعزبة الخلايفة بالإضافة إلى إزالة مباني في المهد اسوار بكورنيش النيل بجوار مصنع البويات .



