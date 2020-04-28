أخبار مصر

صور.. محافظة الجيزة تزيل 6 عقارات مخالفة بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تزيل 6 عقارات مخالفة بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يوميا لردع المخالفين .  

 

وشدد محافظ الجيزة علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين اضافة الي الانتهاء من عمليات الإزالة للمنشأت المخالفة حتي سطح الارض لعدم تكرار المخالف .

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة مول تجاري تحت الإنشاء بمساحة 800 متر بدون ترخيص علي طريق مصر اسيوط نطاق مدينة الحوامدية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

ولفت راشد إلى أنه جاري الانتهاء من إزالة 6 عقارات مخالفة تتراوح ما بين 8 الي 13 دور وهي عقار مخالف بشارع عبدالله كامل من شارع المدبح بالمنيب بحي جنوب الجيزة والعقار رقم 13 ش النادى بحي العمرانية، إضافة إلى إزالة عقار مخالف بشارع المهندس متفرع من عز الدين عمر واخر بشارع مسجد الانوار نطاق حي الطالبية .

 

وفي حي الهرم تم البدء في إزالة عقار متعدي علي الشارع التخطيطي بشارع نبيل طه بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء بعقار يقع بشارع صبرى مكى من شارع رشاح ابو عوض كفر المنفى من المجزر الآلى .

 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع اعطاء الاولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفات 

 

مشيرا أنه تم إزالة 10 حالات مباني مخالفة بقرية مزغونة بمركز البدرشين و إزالة لعدد 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 962 متر بقري بيدف وبرويش وعزبة التابوت بمركز ومدينة العياط . 

Advertisements

 

وفي حي الوراق تم استكمال ازالة 35 عقار مخالف بعزبة الخلايفة بالإضافة إلى إزالة مباني في المهد اسوار بكورنيش النيل بجوار مصنع البويات .

 

mini_77f01712-e7f8-4a59-86d8-6a35882c3cc5

 

 

mini_92fc4fe8-7d58-481c-aa0b-a39557f5954e

 

 

mini_708aef34-a09e-499b-8774-5d8b1cbb090f

 

 

mini_077758f3-74c9-43aa-ad5a-cf85e829ba5c

 

 

mini_bca91d66-ed4a-4b3e-adea-721473124cdb

 

 


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محافظة الجيزة تزيل 6 عقارات مخالفة بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا