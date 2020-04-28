شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقديم خدمات التطهير والتعقيم من الهلال الأحمر لمكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر المصرى تقريرًا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر حول جهود الهلال الأحمر خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع الخامس على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا، وأنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 361 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

كما قام الهلال الأحمر المصري على مدار الأسبوع الماضي بتنظيم عدة حملات موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بعدد ١٨٠ مكتب بريد في 22 محافظة، وتضمنت هذه الأعمال أيضًا 380 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، لافتًا إلى إن فرق الهلال الأحمر المصري قامت بتوزيع 1100 كرتونة مواد غذائية للمتضررين بعدد 9 محافظات وهم "إسكندرية – الغربية – المنيا – قنا – الجيزة – القليوبية – دمياط – البحيرة – أسيوط" بالإضافة إلى أكثر من 230 كرتونة مواد غذائية تم توزيعها بمحيط القاهرة الكبرى وأنه تم التنفيذ من خلال 1170 متطوعا يوميًا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 672 ساعة عمل .

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كما يقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسى والدعم الميدانى للفرق المنفذة للمهام في كل المحافظات وذلك من خلال 5472 متطوعا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا "المستجد واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.