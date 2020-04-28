شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن مصرى يشيد بالخارجية وسفارتنا بالمجر فى دعم نجله بعد تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مواطن مصرى يدعى وليد البحيرى بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية والسفير أشرف موافى سفير مصر لدى المجر، والقنصل العام خالد زاهر، وكل العاملين فى السفارة، وذلك لدورهم الكبير فى مساعدة ابنه الذى يدرس فى المجر بعد تفشى فيروس كورونا.

وأشار المواطن المصرى فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى أن حالة من القلق والحيرة سيطرت عليه عقب تفشي فيروس كورونا فى المجر، مؤكدًا أن نجله يدرس فى مدينة سجد بالمجر بمفرد ويعانى ظروف صحية خاصة، موضحًا أن أرسل رسالة إلى السفارة المصرية فى المجر بحالة نجله حتى جاءه الرد بعد 10 دقائق.

وأوضح المواطن المصرى أن نجله اتصل به ليخبره باتصال من القنصل العام فى المجر للتعرف على الصعوبات التى تواجهه وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة له فى متابعة حالته الصحية مع أحد الأطفال فى مدينة سجد، مؤكدًا أن نجله عاد إلى البلاد ودخل الحجر الصحى فى مدينة مرسى علم ولم تتركه الدولة المصرية، مضيفًا "الحكاية حكاية مجهود وتعب واهتمام وتعامل ورقي ولا أجد كلمات أصف بها ما أشعر به تجاه وزارة الخارجية متمثله فى السفير أشرف موافي والقائم بأعمال القنصل العام خالد زاهر وكل العاملين بالسفارة المصرية فى المجر".