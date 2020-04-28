شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ محمود الشحات أنور يتلو ما تيسر من سورة البقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365، يقدمه اليوم الشيخ محمود الشحات أنور، نجل الشيخ الراحل الشحات محمد أنور، ويتلو علينا ما تيسر من سورة سورة البقرة.

وقال الشيخ محمود الشحات أنور، في حوار سابق لـ ”الخليج 365”، أن والده كان حريصًا على تحفيظه القرآن الكريم، قائلاً:"كان والدى يحفظنا أنا وأخوتى بنفسه، وبفضل الله أتممت حفظ القرآن الكريم كاملًا، وأنا فى سن الـ 10 سنوات، كما أننى التحقت بالأزهر، وحصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية"

وأكد الشيخ محمود الشحات أنور، أنه يحب لاستماع لكل قراء القرآن الكريم من الرعيل الأول، إضافة إلى والده، وحاليا يحب الاستماع إلى شقيقه الأكبر أنور، ويعتبره قدوته فى التلاوة، قائلاً:" والدى كان دائما ما يحثنا على أن يكون خلقنا القرآن، وأن نقرأ القرآن لأجل القرآن وليس لجمع الأموال، وتكون تلاوتنا للقرآن الكريم خالصة لوجه الله تعالى"

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