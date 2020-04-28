شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: أمان موظفى الأمم المتحدة فى مركز فيينا على رأس الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، آمنا موظفى الأمم المتحدة أولوية قصوى مع العودة التدريجية للعمل، وغردت عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "ضمان بقاء جميع موظفى مركز فيينا الدولى آمنًا فى العمل على رأس الأولويات، حيث تستعد أسرة الأمم المتحدة في فيينا للعودة التدريجية إلى مكان العمل".



غادة والى على تويتر

وكانت قد أعلنت الدكتورة غادة والي، عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة فى فيينا.

وقالت والي ـ فى بيان، إن نحو 5 آلاف موظف فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا يعملون عن بُعد منذ ما يقرب من ستة أسابيع حتى الآن.. مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا في الجهود الناجحة للدولة المضيفة فى خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بدعم الأمم المتحدة للحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.

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وأكدت والى أن فريق إدارة الأزمات في الأمم المتحدة يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء، لافتة إلى أن عودة العمل فى مقر الأمم المتحدة ستكون تدريجية ومرنة وحذرة، موضحة أنه سيتم التركيز على تكثيف إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، أن الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم مواصلة العمل عن بعد وأيضا من يقومون برعاية الاطفال وكبار السن .

وعلى جانب آخر، هنأت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بالذكرى ال75 على تأسيس الجمهورية الثانية.

ونشرت الدكتورة غادة والى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة مع الرئيس النمساوي وقالت في تغريدتها " أثناء تهنئتي لرئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، البلد المضيف وذلك في الذكرى الخامسة والسبعين للجمهورية الثانية ، الأمم المتحدة تفخر بوجود المقر الرئيسي هنا في قلب أوروبا ، والانضمام إلى النمسا في التغلب على أزمة " كوفيد-19 " وإنقاذ الأرواح".