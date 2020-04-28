شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار تروى لأول مرة من داخل مقبرة الأسطورة المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصرياً ولأول مرة إنفردت كاميرا فيديو 7 قناة الخليج 365 المصورة بأسرار تروى لأول مرة من داخل مقبرة الشهيد الأسطورة أحمد منسى والذى إستشهد بيد الغدر في سيناء عام 2017 ويروى هذه الأسرار الشاب الذى قام بدفنه بيديه حسب وصيته.

رضا سامح والذى يعمل بمقابر منطقة العاشر منذ 8 سنوات ويبلغ من العمر 35 عام يقول : عم أحمد المنسى كان بيجي مع والده وقالوا عايزين نبنى مقبرة ووسط ما أنا بنزل في الرملة قالى إنت إنسان محترم ولما أموت عايزك تدفنى بإيدك فرديت عليه ياعم أحمد ربنا يديك طولة العمر.

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يواصل رضا سرد ما حدث يوم دفنة الشهيد قائلاً : في يوم دفنة الإسطورة المنسى كنت في البيت وواحد صاحبى إتصل بيا وقالى تعالى بسرعة في شهيد هايتدفن إسمه أحمد منسى ، أنا أول ما سمعت الأسم جيت جرى وقابلنى والده اللى قالى شوفت يا رضا أدى أحمد راح أهو وكان مواصيك إنك إنت اللى تدفنه والحمد لله دفنته كانت حلوة.

وعما وجده رضا في مقبرة الشهيد المنسى قال: أول مانزلت تربته قبل دفنه بساعتين شميت ريحة حلوة أوى أول مرة أشمها في حياتى فنديت عمى بقوله تعالى شوف ده فيه ريحة هنا جميلة أوى فلما جه بنفسه قالى دى ريحة الجنة وكل الناس بتيجى كل يوم من كل مكان تذور المنسى والناس بتحبه أوى.

وإلتقطات كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة لقطات من داخل مقبرة الشهيد حيث وجدت رخامة كتب عليها أحمد صابر منسى وبجوارة رخامة أخرى باسم الشهيد وائل محمد كمال قائد الكتيبة 103 .