ما مصير برنامج رامز جلال بعد بيان مستشفى العباسية وانتفاضة الأطباء؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض ”الخليج 365” على صفحته على فيسبوك لايف يلخص ويرصد أزمة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" المذاع منذ بداية رمضان، والذى واجه انتقادات شديدة كان أهمها البيان الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي طالبت فى بيانها بوقف البرنامج، وأحالت بلاغا إلى المجلس الأعلى للإعلام لوقف البرنامج.
واعتبرت إدارة المستشفى البرنامج بما يقدمه خطرا كبيرا على الصحة النفسية للأطفال، ويتضمن تنمرا وسخرية شديدة من المريض النفسى، ويقدم نماذج غير سوية، وأمراضا نفسية بينها السادية والنرجسية والتلذذ بالتعذيب.
وعرض "لايف الخليج 365" ردود الفعل المختلفة حول البرنامج ورأى المجلس الأعلى للإعلام، وأراء الأطباء النفسيين في البرنامج وما يقدمه.
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