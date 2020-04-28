رئيس الوزراء يكشف أمام البرلمان أسباب فرض الطوارئ.. الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يوم الأحد المقبل، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة؛ لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان مد حالة الطوارئ بعد القرار الصادر من رئيس الجمهورية أمس.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، سيحيل بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه؛ لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة؛ حيث تتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء ٥٠ + ١.

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وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تأتي وفقًا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان؛ ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.