برلماني: تطبيقات "اللايف" أهم حروب الجيل الرابع لاستهدافها عقول الشباب والمراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة؛ وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه؛ خصوصًا أنها تُحَمَّل مجانًا على الهواتف المحمولة.

وأشار بركات إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض إلى الأموال باعتبارها تقدم رواتب بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأية مدة.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم، فيلجؤون إلى خلق عالم خاص بهم يعمل على تعويضهم ما يفتقدونه من جانب أسرتهم، وكذلك رغبتهم في الشعور بنشوة الشهرة والنجاح المزيف.

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وأوضح بركات أن هذه التطبيقات تطارد المراهقين والشباب من خلال إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم تأكيد العاملينوالوكلاء في التطبيقات أن سياسة التطبيقات تمنع الملابس اللافتة أو الكلام الخارج؛ فإن غالبية الإعلانات الترويجية لهذه التطبيقات لا تلتزم بهذه القواعد.

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بأن مثل هذه التطبيقات يعد من أهم حروب الجيل الرابع التي تتعمّد إسقاط المجتمعات وتفريغ العقول من مضمونها، ومن أهدافها أن يصبح الاهتمام بالأمور التافهة والضئيلة والشاذة فكريًّا هو الأساس على حساب قيم وثقافة وأخلاقيات المجتمع؛ ليتحول الإنترنت إلى أداة شيطانية يستخدمها أصحاب الأجندات الخارجية لإسقاط الدول.

ونوه بركات بأنه من الخطورة أن يحصل الشباب على مبالغ مالية مقابل فيديوهات مجانية يتحدث فيها عن نفسه وعن مواقف شخصية وعائلته وأصدقائه؛ الأمر الذي يعد بمثابة الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي تستطيع الدول من​