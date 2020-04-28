أول دعوى قضائية لإعادة فتح المساجد وإقامة الصلاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أقام يسري حماد المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر منه المتضمن غلق المساجد ومنع الشعائر الدينية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على صحة المصلين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 39632 لسنة 74 ق، كل من وزير الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم.
وقال حماد في دعواه إنه لا يخفى على الجميع الجائحة التي ألمت بالأرض، ولم ولن تزول إلا باذن الله المغلقة مساجده، فإذا كانت الأسواق مكتظة بالناس للضرورة، وكانت المواصلات مكتظة بالناس للضرورة، فوجب علينا فتح المساجد لقداسة الشعائر الدينية وبيوت الله.
طالب في نهاية دعواه بإعادة فتح المساجد وإقامة الصلاوات كاملة بها.
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