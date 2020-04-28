بقيمة 700 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها 700 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل صيد، صيد في الممنوع).

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كما نجحت الحملات في تنفيذ 45 حكم قضائي متنوع، وضبط 91 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.