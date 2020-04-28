مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. دعوى لإقالة وزير الأوقاف واعترافات قاتلة زوجها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. دعوى لإقالة وزير الأوقاف واعترافات قاتلة زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

هبوط أرضى فوق خط غاز بحدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الثلاثاء، هبوط أرضى مفاجئ بشارع غراب، وهو ما أثار حالة من الذعر فى صفوف المواطنين.



ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا بـ26 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص لاتجارهم في المخدرات والآثار Advertisements

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم 6 أشخاص، إحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

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أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف أقام يسري حماد المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإقالة وزير الأوقاف، وكذلك إلغاء القرار الصادر منه المتضمن غلق المساجد ومنع الشعائر الدينية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على صحة المصلين.



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تشريح جثة ربة منزل سقطت من شرفة عقار بدار السلام

طالبت نيابة دار السلام الجزئية اليوم الثلاثاء، الأطباء الشرعيين مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



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أهلي جوزوني بالعافية.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الهرم أهلي جوزوني بالعافية.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الهرم أهلي جوزوني ليه غصب عني.. هكذا اعترفت "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، بعد قتلها زوجها بوضعها السم في الشاي، في أثناء تناوله لوجبة السحور، فجر يوم الأحد.



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تفاصيل جديدة تكشفها النيابة فى واقعة لحوم حمير مطاعم المعصرة تفاصيل جديدة تكشفها النيابة فى واقعة لحوم حمير مطاعم المعصرة كشفت نيابة حوادث حلوان الكلية تفاصيل جديدة فى واقعة وجود لحوم حمير على بعض المطاعم، وتبين وجود مصدر هذه اللحوم من محل جزارة فى منطقة البساتين، وكان ييتم توزيع هذه اللحوم على بعض المطاعم التى توجد فى المعصرة كما استدعت النيابة صاحب محل الجزارة لللاستماع الى قواله.

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