شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف القاهرة: تأجيل 8 آلاف جناية.. وعودة العمل بضوابط جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أمس، قرارات عدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وقالت المحكمة، في بيان، الثلاثاء، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وبعد مراعاة الظروف المستجدة، ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية، منذ القرار الصادر بالتأجيل قد بلغ أكثر من ٨ آلاف جناية، ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، ومن ثم وحرصا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون فإن الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل تقرر: استمرار العمل بجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

وأضافت: تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو المقبل على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، إضافة إلى لنظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، ومراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وليس ٣ أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.

وتابعت: النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من يوليو المقبل، كما أنه تنعقد دوائر شؤون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها لظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل، وتخطر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام، وعلى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة.