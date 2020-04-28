شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر جدول رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج حتى أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت المصري اليوم على صورة من جدول تشغيل رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسى علم، من خلال رحلات طيران من عدة دول إلى مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج وإخضاع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم لمدة ١٤ يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدول رحلات اعادة المصريين العالقين بالخارج

وحصلت المصري اليوم على بيان بالرحلات التي ستصل مطار مرسي علم بداية من الثلاثاء وحتى الأول من مايو ويشمل الجدول تنظيم ١٠ رحلات طيران من اندونيسا وأوكرانيا ونيجيريا وإثيوبيا وفرنسا وجنوب أفريقيا والمالديف وأوغندة وروسيا ورواندا.

وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر استعداتهما لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددا من المصريين العائدين الخارج لمطار مرسي علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.