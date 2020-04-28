شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» تعلن فك إضراب الممرضات بمستشفى التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، الاختبار السريع لـ 54 ممرضة بمستشفى التأمين الصحي من المخالطين للأطباء المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان الممرضات الإضراب عن العمل منذ الصباح.

وأكدت الاختبارات –بحسب بيان- إصابة اثنين منهن بالكورونا بينما جاءت اختبارات الباقيات سلبية ما دفعهن لفك الإضراب والانتظام في العمل.

وقالت الدكتور رشا مصطفي، مدير عام المستشفى، «نحن حريصين على صحة جميع العاملين بالمستشفى دون استثناء، وأجرينا اليوم كشف سريع لعدد 54 ممرضة وجاءت نتيجة اثنين منهم إيجابية، فقمنا بعزلهن، وأخذ مسحات منهن وإرسالها إلى المعمل لتحليلها.

وأضافت «إن الطب الوقائي حصر جميع المخالطين للحالات الإيجابية، وتم التعامل معهم جميعا وستتّخذ جميع الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع العاملين بالمستشفى».

وكانت ممرضات المستشفى أعلن الإضراب عن العمل وخرجن إلى ساحة المستشفى احتجاحا على عدم أخذ مسحات منهن بعد ظهور 5 إصابات بالكورونا بين أطباء قسم عناية القلب.

وأكدت الممرضات، أنه تم نقل 5 أطباء من المستشفى إلى عزل تمي الأمديد مساء أمس بعد أن أظهرت نتيجة التحاليل لهم إيجابية وجميعهم من قسم عناية القلب ورفض الطب الوقائي اخذ مسحات من جميع المخالطين مكتفيا باحتجاز 5 ممرضات بالعزل الذاتي داخل المستشفى.

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