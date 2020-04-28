شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف سبب ارتفاع الوفيات خلال اليومين الماضيين.. والوزيرة توجه مناشدة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، وجدت أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف «مجاهد»، في بيان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وبلغت الوفيات في مصر حتى اليوم الثلاثاء 359 حالة وفاة، ما يعني أن 107 شخًا (107.7) باحتساب نسبة الـ 30% توفيوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وباحتساب نسبة الـ 20% من المتوفين الذين توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم المستشفى يصبح عددهم 71 شخصًا (71.8)

وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجدداً كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

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