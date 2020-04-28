شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في عدة شوارع بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص بفيروس كورونا بعدد من مناطق مدينة قنا، فيما تم نقلهم لمستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، تمهيدا لتحويلهم لمستشفيات العزل بأسوان والأقصر

وفي سياق متصل انتقل فريق من الطب الوقائى بإدارة قنا الصحية برئاسة الدكتور منتصر همام مدير الإدارة الصحية إلى شوارع مستشفي الرضي وشارع البريد والمسجد العتيق وأرض البنك بمنطقة المعنا لمتابعة مخالطين لحالات مصابة بالفيروس، وتم ارسال المخالطين المشتبه بهم إلى مستشفيات الصدر والحميات لإجراء الفحوصات اللازمة، وتم التنبيه عليهم بالعزل بالمنزل للمدة المقررة والمتابعة المستمرة لهم لحين انتهاء فترة العزل المقررة وإعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بالفيروس والاتصال بالطوارئ في حالة ظهور اعراض عليهم.