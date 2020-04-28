شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكافحة من 3 إدارات للقضاء على «خفافيش» داخل منزل مهجور بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارات الطب البيطرى، والصحة، والزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، الثلاثاء، حملة مكبرة للقضاء على مجموعة كبيرة من طيور «الخفافيش» تسكن منزل مهجور بمدينة طهطا، وأحدثت ذعرًا بين سكان المدينة عقب خروجها بكثرة من المنزل الليلة الماضية .

وقال على رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، في تصريحات صفحية، إن المنزل الذي تسكن به الخفافيش كائن بشارع المركز بالمدينة، وهو منزل قديم خالى من السكان، ومكون من 3 طوابق، ومهجور منذ عشرات السنين مما جعله مأوى لطيور «الخفافيش» التي سكنته وتكاثرت بداخله، لافتا إلى أنه تلقى استغاثة من سكان المنطقة الكائن بها المنزل بظهور الخفافيش بأعداد كبيرة بالمنطقة.

وأضاف «رفاعى» أنه جرى الاتصال بصاحب المنزل، وتشكيل فرق مكافحة من الطب البيطرى، والصحة، والزراعة، قامت برش المنزل بالكامل بالمبيدات الخاصة بأعمال المكافحة في مثل هذه الحالات، وتم التنبيه على صاحب المنزل بإغلاقه، وتكليف موظف بالوحدة المحلية بمتابعة المنزل، والتأكد من القضاء على الخفافيش أو عودتها مرة أخرى، وفى حال عودتها سيجرى التعامل معها بشكل فورى، مطالبا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي حالات مماثلة، أو منازل بها خفافيش للقضاء عليها قبل انتشارها.