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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مول تجاري تحت الإنشاء و6 عقارات مخالفة بالحوامدية والعمرانية والطالبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يوميا لردع المخالفين.
وقال محافظ الجيزة أنه تم إزالة مول تجاري تحت الإنشاء بمساحه ٨٠٠ متر بدون ترخيص على طريق مصر أسيوط بنطاق مدينة الحوامدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف أنه جاري الانتهاء من إزالة 6 عقارات مخالفه تتراوح ما بين 8 إلى 13 دور، وهي عقار مخالف بشارع عبدالله كامل من شارع المدبح بالمنيب بحي جنوب الجيزة، والعقار رقم ١٣ ش النادي بحي العمرانية، إزالة عقار مخالف بشارع المهندس متفرع من عز الدين عمر، وآخر بشارع مسجد الأنوار نطاق حي الطالبية، وفي حي الهرم تم البدء في إزالة عقار متعدى على الشارع التخطيطي بشارع نبيل طه، بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء بعقار يقع بشارع صبري مكي من شارع رشاح أبوعوض كفر المنفي من المجزر الآلي .
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية على العقارات والمنشأت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافه المخالفات.
وأوضح أنه تم إزالة 10 مباني مخالفة بقريه مزغونه بمركز البدرشين، ووعدد 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 962 متر بعزبة التابوت بمركز ومدينة العياط، وفي حي الوراق تم استكمال إزالة 35 عقار مخالف بعزبة الخلايفة بالإضافة إلى ازاله مباني في المهد اسوار بكورنيش النيل بجوار مصنع البويات .
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