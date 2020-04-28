شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يستقبل «الحاجة ليلى» ضمن «إحنا سند بعض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، بمكتبه الحاجة ليلى عبدالحميد، سيدة أعمال، والتى تبرعت بمبلغ مالي لتجهيز الرعاية المركزة الجديدة بوحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى، بحضور الدكتور هشام بشرى، مستشار رئيس الجامعة للتطوير والمتابعة، والدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب.

وقدم «منصور» درع الجامعة للحاجة ليلى، تعبيراً عن شكره وتقديره لها لمساهمتها بهذا التبرع، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية، وأن أعمال الخير ليست غريبة على المصريين الذين يمثلون نموذجاً أصيلاً في الكرم.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى في إطار مبادرة «احنا سند بعض»، والتي أطلقها الدكتور منصور، حيث وجه الدعوة لشركاء المجتمع بكافة أطيافه للتبرع تخفيفًا لآثار الجائحة، ودعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.