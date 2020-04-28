شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة نوايا إسرئيل بضم أجزاء من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفيًا بـ«جوزيب بوريل»، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، اليوم الثلاثاء.

وعبّر أبوالغيط خلال الاتصال عن تضامن الجامعة مع تلك الدول الأوروبية التي عانت أكثر من غيرها جراء الوباء العالمي «كوفيد-19»، بتبعاته الصحية والاقتصادية الخطيرة.

وأعرب أبوالغيط عن ثقته في أن تلك الدول ستخرج من هذه المحنة سريعًا، ومؤكدًا على التعاطف الصادق مع معاناة المواطنين الأوروبيين في مواجهة هذا العدو الخفي الخطير، وأهمية التضامن بين الشعوب والحكومات في هذه الأوقات الصعبة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط أكد لـ«بوريل» الأهمية الكبيرة للمواقف الأوروبية في هذه اللحظة الحرجة، سواء فيما يخص الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، أو النزاعات الأخرى في المنطقة، مُحذرًا من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى ضم أجزاء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وإعلان السيادة عليها، بما قد يؤدي إلى تبعات لا يُمكن التنبؤ بها وإلى إشعال فتيل أزمة قد تمتد آثارها للمنطقة كلها في وقتٍ نحتاج فيه لتوحيد الجهود وتهدئة الصراعات لمواجهة الوباء العالمي وتبعاته.

وأضاف أبوالغيط في حديثه مع «بوريل» أن المواقف الأوروبية تُعد محورية في هذا الصدد، وأن العالم العربي يُعوِّل كثيراً على وضوح الرؤية والحس بالمسؤولية لدى الاتحاد الأوروبي ودوله، وأن من المهم في هذه المرحلة أن تصل لإسرائيل رسالة واضحة بأن سياسة فرض الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال لن تكون مقبولة من الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، خاصة وأن عواقب هذه السياسات وما قد تولده من عدم استقرار سيطال الجميع.

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