أخبار مصر | رئيس البحوث الإسلامية يؤكد ضرورة استشعار المسؤولية نحو الأولاد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البحوث الإسلامية يؤكد ضرورة استشعار المسؤولية نحو الأولاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم حقوق الأولاد على والديهم وكيفية التعامل معهم وأنهم نعمة عظيمة ومنة كبيرة، جعلها الله تبارك وتعالى زينة الحياة الدنيا، والواجب على الوالدين القيام بجملة من الحقوق تجاه الأبناء، حتى يخرج جيل صالح لوطنه ومجتمعه.

وأضاف عياد أن أولى هذه الحقوق العمل على تفقد أحوالهم ومتابعة أمورهم، والثاني الأمر بالطاعة والتدريب على العبادة، وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية نحو الأولاد تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

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بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، في رسالته الخامسة عبر برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن من يتتبع تاريخيا وضع الحضارة الغربية، يجد أن هناك الكثير من الانحرافات الخطيرة، وهو ما أشارت إليه الكثير من الكتب المترجمة من وجود خطر شديد من انحرافات تلك الحضارة التي تنكرت لله وللأديان ولكل قيمة أو فطرة فطر الله الناس عليها.

وأكد الإمام الطيب أن المشكلة تكمن في الغزو الثقافي والسعي الغربي الحثيث لفرض تلك الثقافة علينا وتدمير ثقافتنا، وهو ما يدفع بنا دائما للرد عليها وبيان ضرورة تمسكنا بثقافتنا الإسلامية، مصداقا لما ورد في قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا".

وشدد الإمام الأكبر أن ما ورد في هذا الحديث يفسر موقفنا مما حدث مؤخرا من انسلاخ من قيم الدين والأخلاق في العديد من المجتمعات، وأن الوباء الحالي فرصة منحها الله للبشر ليعودو إلى خالقهم، ويبتعدوا عن كل السلوكيات الشاذة والأخلاقيات التي تتنافى مع ما خلقنا الله من أجله.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" يوميا على عدد من القنوات في مصر والعالم الغربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على "فيسبوك" وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.