أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' ينعي وفاة الزميل المصري محمود رضا بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' ينعي وفاة الزميل المصري محمود رضا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، بمزيد من الحزن والأسى، الزميل الصحفي المصري محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وهو أول صحفي عربي يتوفاه الله نتيجة إصابته بوباء كورونا.

وأعلن الاتحاد في بيان له، أنه يشاطر أسرة الزميل الفقيد ونقابة الصحفيين المصريين، في وفاة الزميل العزيز، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته وانزله فسيح جناته.

وناشد الاتحاد في بيانه، كافة الزملاء الصحفيين في كافة أنحاء العالم العربي، الالتزام بكافة إجراءات السلامة والأمان بالنسبة لهذا الوباء الخطير، مع ضرورة اتخاد كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن؛ وذلك حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وهم يمارسون مهام عملهم، لنقل الحقيقة وتوعية الرأي العام في كل الوطن العربي.

وكان قد نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الزميل الراحل، والذي وافته المنية أمس، سائلًا لله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يشفي زوجته وأولاده الذين أصيبوا بهذا الفيروس.

Advertisements

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى مجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له أمس، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة في بيانه السابق، جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.

وأضاف "شبانة" أن المجلس سيتخذ قرارصا بتعيين زوجة الزميل الصحفي الراحل، بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، وكذلك لمتابعة أبنائه، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل، بعد أن انتقل إليهما الفيروس، مؤكدًا أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملًا لأسرته.