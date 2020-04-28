أخبار مصر | رئيس الوزراء يناقش تداعيات كورونا مع رجال الاقتصاد والسياسة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يناقش تداعيات كورونا مع رجال الاقتصاد والسياسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس الأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحا مع نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة، وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المختلفة، ورؤساء مجالس عدد من الشركات تحت عنوان "الفرص والتحديات، كيف نحول المحنة إلى منحة" ويأتي ذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والنظام العالمى الجديد ما بعد كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي، استهل الاجتماع بالتأكيد مجددًا على ما يمثله الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من فرصة تاريخية ليس فقط فيما يخص آليات العمل الحديثة والمميكنة، وإنما أيضًا لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفق أسس علمية منضبطة، تراعي الكفاءة في استغلال الموارد البشرية، وتتفادى أية ازدواجية بين الجهات التي تؤدى وظائف متماثلة، من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل لجهاز إداري كفء.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.