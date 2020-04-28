مصر | هبوط أرضى فوق خط غاز بحدائق القبة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر هبوط أرضى فوق خط غاز بحدائق القبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الثلاثاء، هبوط أرضى مفاجئ بشارع غراب، وهو ما أثار حالة من الذعر فى صفوف المواطنين.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغًا عن حدوث هبوط أرضي بشارع غراب أمام مكتبة عادل، وتبين أن الهبوط الأرضي حدث فوق خط غاز، وتم التواصل مع الأجهزة المعنية، لإجراء عمليات الصيانة، وإصلاح الطريق.

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط (654) قضية تموينية على مستوى الجمهورية.

وتواصلت الجهود إلي ضبط (213) قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، ونجحت أيضا في ضبط (125) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 8 عناصر إجرامية، لتكوينهم تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.

حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).

وقام رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، بضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجة أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه).