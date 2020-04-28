مصر | بـ26 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص لاتجارهم في المخدرات والآثار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ26 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص لاتجارهم في المخدرات والآثار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم 6 أشخاص، إحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

وقام التشكيل، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم (4 منهم) بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى.

وقيام أحدهم بمشاركة السيدة بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعًا، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن تحقيق الآتى:

استهداف الفيلا "مكان التصنيع" بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين وعثر بحوزتهم على الآتى: 90 علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى (900 قرص)، كمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71،300 كيلو جرام)، كمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8،200 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جرام)، كمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى (26700 قرص) وزنت (10 كيلو جرام)، كمية من بودرة "السيالس" وزنت ( 13،200 كيلو جرام ).

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كما تم ضبط (4) مسدسات، (2) بندقية خرطوش عيار 12مم، ( 120) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، (10) تماثيل مختلفة الأحجام، (9) ورقة بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية، يشتبه فى أثريتهم، ومبلغ مالى قدره ( 16600 جنيه)، (14) هاتف محمول، (5) سيارات.

باستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط (عدد 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (عدد 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للاتجار فيها واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (26.000.000) ستة وعشرون مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها.