مصر | تشريح جثة ربة منزل سقطت من شرفة عقار بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة ربة منزل سقطت من شرفة عقار بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة دار السلام الجزئية اليوم الثلاثاء، الأطباء الشرعيين مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام مفادة وجود متوفية بأحد الشوارع منطقة اندريا بدائرة القسم.

وانتقل الرائد أحمد مختار معاون أول مباحث دار السلام إلى مكان الواقعة، ووجد جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات دلت أن السيدة مال توازنها ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت النيابة التحقيقات.

ضبط 5 لارتكابهم جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء



وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم في ارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم (تروسيكل) وضبط بحوزتهم فرد محلي الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، و4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحي.

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر ضبط مسجل خطر لاتجاره في المخدرات بسوهاج



نجح قطاع مكافحة المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، في القبض علي سائق لإتجاره بالمواد المخدر، بسوهاج.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة سوهاج، قيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق إتهامه فـى 8 قضايا " سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، مخدرات "، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، هاتف محمول، سلاح أبيض، مبلغ مالى )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.