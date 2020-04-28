مصر | فهمي بهجت يطالب مجلس الدولة بإلزام النايل سات بوقف بث برنامج رامز جلال

تقدم المحامى فهمى بهجت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا فيها بصفه مستعجله الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركه المصريه للأقمار الصناعيه (النايل سات) بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي.

واستند بهجت في دعواه إلى:

أولا: "قيام مستشفى الصحه النفسيه بالعباسيه بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسره المصرية و الطفل مطالبين بسرعه وقفه "

ثانيا: حرص الدستور المصري فى الماده العاشره منه على حمايه المجتمع والأسره حيث نص على "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها"

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ثالثها: الماده الرابعه من قانون تنظيم الصحافه والإعلام والتى حرصت على منع بث أية برامج تحث عادلة العنف ونصت على : "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

ولكل ذى شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

وطالب بهجت فى دعواه إلزام وزير الإعلام و السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احتراما لنص القانون الذى ساهم فى وضعه لحمايه المجتمع والأسره المصرية.