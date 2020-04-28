مصر | أهلي جوزوني بالعافية.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر أهلي جوزوني بالعافية.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهلي جوزوني ليه غصب عني.. هكذا اعترفت "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، بعد قتلها زوجها بوضعها السم في الشاي، في أثناء تناوله لوجبة السحور، فجر يوم الأحد.

وقالت في أثناء التحقيقات: إن اهلها قاموا بزواجها منه نظرا لثروته، غصبا عنها لتحقيق حياة مادية مريحة، قائلة: "مكنتش بحبه واتجوزته بالعافية، فاضرمت النيران بالشقة مستغلة نومه لإحراقه، لإبعاد أي شبهة تجاهي".

واستمعت النيابة، بجنوب الجيزة، لاعترافاتها، فقررت حبس الزوجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتابعت السيدة في عقدها الثاني، خلال اعترافاتها أمام النيابة، قائلة: في يوم الواقعة، "كنت عند قرايبي"، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها للواقعة.

وأفادت في التحقيقات، بأنها كانت توجد خلافات كثيرة بينها وبين زوجها، لأنها الزوجة الثانية، وكانت تطلب منه شقة أخرى ببلده في سوهاج، ولكنه كان يرفض كثيرا لعدم كشف تلك الزيجة السرية، ومفاضلته لزوجته الأولى "أم الأولاد"، فتوغل الشر داخل قلبها وقررت الانتقام منه.

وأضافت التحقيقات، أنه في فجر يوم الأحد، بدم بارد، استغلت الزوجة نوم زوجها، وانتقمت منه بطريقة بشعة، بسبب خلافات بينهما، حيث أشعلت فيه النار حيًا، وقامت بجمع حاجتها وفرت هاربة، فيما تفحمت الجثة كاملة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن أن الزوج أصيب باختناق نتيجة إشعال النيران بالشقة واحتراق محتوياتها، ما أدى لوصول النيران لجسده وتفحمت جثته.

بداية الواقعة، بتلقي العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين العثور على جثة الزوج، وتبين ان وراء ذلك الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها بإحراقها للشقة كاملة وزوجها نائما، بمنطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الزوجة وراء الواقعة، وأن الدافع في ذلك هو الخلافات بينهما.

وأفادت التحريات، بأن الزوج في يوم الواقعة، صعد إلى شقته عقب صلاة العشاء، وذهب إلى النوم، فاستغلت الزوجة هذه الفرصة، وأشعلت النيرات في الشقة، وفي أثناء ذلك استيقظ الزوج وحاول الهروب من الشقة، إلا أنه لم يستطع ذلك، واختنق من الدخان، ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تتمكن أجهزة الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي اندلع في الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة تطلب تحريات ملابسات العثور على طفل غريق بالصف





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ضبط 4 لإتجارهم في المواد المخدرة

وفي سياق مغاير، تمكنت القوات الأمنية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل و3 آخرون، لإتجارهم في المواد المخدرة.

وبدأت الواقعة في أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا، بضبط وتفتيش مسكن عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا، وحال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي واصطدم بسيارتي القوة مُحدثًا بعض التلفيات.

القوات سيطرت على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام وبندقية خرطوش ورشاش صوت و3 طلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه، كما أمكن ضبط 3 أشخاص من عملائه وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 لارتكابهم جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء

وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم في ارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم (تروسيكل) وضبط بحوزتهم فرد محلي الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، و4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.