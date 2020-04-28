مصر | تفاصيل جديدة تكشفها النيابة فى واقعة لحوم حمير مطاعم المعصرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة تكشفها النيابة فى واقعة لحوم حمير مطاعم المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نيابة حوادث حلوان الكلية تفاصيل جديدة فى واقعة وجود لحوم حمير على بعض المطاعم، وتبين وجود مصدر هذه اللحوم من محل جزارة فى منطقة البساتين، وكان ييتم توزيع هذه اللحوم على بعض المطاعم التى توجد فى المعصرة كما استدعت النيابة صاحب محل الجزارة لللاستماع الى قواله.

كما استلمت النيابة اليوم تقرير الطب البيطرى الذى أفاد بايجابية عينات التى أخذها من 3 مطاعم بأنها لحوم حمير، وبدأت النيابة مع أصحاب المطاعم الثلاثة التحقيق ووجهت لهما عقوبة الغش التجارى، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما كانت الأجهزة الأمنية ومباحث التموين، شنت حملات على بعض المطاعم وأخذ عينات من لحوم تدخل فى وجبات تقدمها المطاعم حيث ثبت بعد تحليلها أنها لحوم خيول وحمير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.