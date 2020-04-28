شكرا لقرائتكم خبر عن «يا كده يا مستشفى نفساني» نجيب ساويرس يعلن موعد عودته إلى مكتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه يعتزم العودة للعمل بمكتبه يوم الأحد المقبل، مؤكدًا على الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

وعبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الثلاثاء، قال: «أنا قررت راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجى ييجى، واللي خايف يقعد في البيت، كل واحد حر بس أنا خلاص مش جبت أخرى، لا عديت أخري، وهراعي الاشتراطات كلها ٣ متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ.. بس خلاص يا كده يا مستشفى نفساني».