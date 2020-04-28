شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الزقازيق يقر القواعد التفصيلية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر مجلس جامعة الزقازيق،اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، في جلسته رقم (527 ) بتاريخ 28 إبريل 2020 القواعد التفصيلية الإسترشادية لتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (699) المنعقد بتاريخ 18 إبريل الجاري بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، وذلك على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع كليات ومعاهد الجامعة:

- تلغى الامتحانات النظرية والشفوية التي كان من المقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني ويتم استبعاد الدرجات المقررة لها من المجموع الكلي للدرجات (التراكمي)

- يتم استبدال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بتقديم كل طالب على حده رسالة بحثية (مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي ) في كل مقرر، وفقا لما يحدده أستاذ المقرر ويقره مجلس القسم المختص ويعتمد من مجلس الكلية.

- تعلن موضوعات الأبحاث المقترحة ومواصفاتها وآليات تقديمها على المواقع الرسمية في موعد أقصاه الخميس 7 مايو القادم على أن يبدأ تسليم الطلاب للأبحاث إعتباراً من الأحد 31 مايو حتى الإثنين 15 يونيو 2020.

- في حال قبول البحث المقدم من الطالب يحصل الطالب على تقدير (ناحج/ راسب).

-في حالة عدم قبول البحث المقدم من الطالب أو عدم تقديم البحث في الفترة المعلن عنها، يسمح للطالب بالتقدم مرة ثانية إعتباراً من الإثنين 29 يونيو حتى الثلاثاء 7 يوليه، وإذا لم يقبل البحث أو لم يقدم للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في ذلك المقرر.

- في حالة وجود جزء عملي أو إكلينيكي للمقرر يستكمل ذلك الجزء بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة ثم يعقد له امتحان مع وجوب اجتياز الطالب لتلك الاختبارات العملية ويسجل للطالب (ناجح/ راسب) بدون حساب درجات في تلك الاختبارات.

- لا يتم احتساب أعمال سنة للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 لفرق النقل، ولا تحتسب أعمال سنة كذلك للمقررات الممتدة لفرق النقل وتحتسب أعمال السنة لطلاب الفرق النهائية فقط.

- في حالة إذا كان الطالب محمل بمقررات تخلف من فصول دراسية سابقة يمتحن الطالب هذه المقررات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويرصد له درجاته تقديره وفقاً للقانون، وتعقد تلك الإمتحانات عقب امتحانات الفرق النهائية لكافة الطلاب.

- في حالة الطالب الباقي للإعادة أو المتقدم للامتحانات من الخارج في فرق النقل المختلفة، يمتحن الطالب في المقررات الدراسية المتقدم لها بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة ضمن جدول مقررات التخلف ويرصد له درجة وتقدير وفقا للقانون واللوائح المنظمة.

- يتم تطبيق قواعد الرأفة على نتائج الفصل الدراسي الأول فقط، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

-بالنسبة لطلاب كلية الطب:

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- يعامل طالب السنوات الأولى والثانية والثالثة معاملة طالب سنوات النقل وتطبق عليه ذات الضوابط السابقة.

- يعامل طالب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة معاملة طالب الفرق النهائية.

- في حالة المقررات المنتهية في الفصل الدراسي الأول، ترصد هذه المقررات بدرجاتها وتقديرها.

ثانياً: بالنسبة لطلبة السنوات النهائية ( البكالوريوس والليسانس)

- تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لذلك مع ضرورة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات (النظرية،العملية،الشفوية، مشروعات التخرج،البحث،المقال) على أن يتم إجرائها بالطرق العادية المتعارف عليها قبل فترة تعليق الدراسة.

- تطبق قواعد الرأفة بصورة معتاده على طلاب السنوات النهائية بالنسبة لمقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني معاً، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ثالثاً: بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا:

يتم تحديد موعد الامتحانات سواء النظرية أو العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة مع منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وتعقد الامتحانات بالنظام العادي المتعارف عليه قبل فترة تعليق الدراسة.