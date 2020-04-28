شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بمركز أبو كبير بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم 200 كرتونة مواد غذائية، مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، لسد احتياجات المواطنين المعزولين صحيًا بمنازلهم بمركز أبوكبير، لتوفير سبل الراحة المعيشية لهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره، بتقديم مساعدات عينية ومنح مالية للمتضررين من الفيروس حرصًا منها على سد احتياجاتهم المختلفة وتوفير حياه كريمة لهم.

ووجه المحافظ وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم، وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية قامت بتوفير 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل بمركز أبوكبير، تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشؤون الصحية، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فتره الحجر الصحي.