شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: نقل الباعة الجائلين من سوق السيل إلى السويقات الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروع تغطية مصرف السيل، وذلك بعد الحصر الدقيق للمستفيدين من الباكيات مقابل أجر شهري رمزي، وبنظام التعاقد الذي يجدد في حالة التزام البائع، وذلك للحد من التجمعات والتزاحم الذي يشهده السوق أثناء عملية الشراء والبيع مما يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للباعة الجائلين، بجانب حماية الأرواح وسلامة المواطنين والبائعين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفريغ الأسواق من الإشغالات والعشوائية والتلوث البيئي، خاصة أنه سيتم تنويع الأنشطة التجارية داخل هذه السويقات.

جاء ذلك أثناء الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ أسوان لمنطقة سوق السيل الجديد، حيث تفقد السويقات الجديدة والتي تضم 3 سويقات بإجمالي 141 باكية.

ووجه المسؤولين بمجلس مدينة أسوان بضرورة الإلتزام بالشفافية والنزاهة الكاملة أثناء عملية نقل الباعة الجائلين، حيث أنه في حالة وجود أي تجاوزات سيتم تحويل المسؤول عن ذلك إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات قاسية إدارية ومالية ضده، مكلفاً بمراجعة موقف وعقود الباكيات التي تم تأجيرها داخل السويقات الجديدة بإجمالي 38 باكية ولمدة 3 سنوات، للتأكد من الإلتزام بالقواعد القانوينة في عملية التعاقد التي تمت.

وشدد اللواء أشرف عطية على أنه في حالة عدم التزام أي صاحب محل تجاري داخل سوق السيل وقيامه بالتعدي على المساحة المواجهه له وخط التنظيم المحدد له سيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى حد غلق وتشميع المحل.

نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة بأسوان

نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة بأسوان

نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة بأسوان

نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة بأسوان

نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة بأسوان