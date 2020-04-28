شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطط والقواعد المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، أن كافة امتحانات سنوات النقل بمختلف الكليات ستبدء 31 مايو.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن اللجنة في أولى اجتماعاتها اليوم أعلنت يوم الخميس الموافق 7 مايو القادم موعدًا لإعلان جداول الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، على أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل بعمداء الكليات التي تعتمد امتحاناتها على المقال البحثي للوقوف على القواعد العامة لإجراء الأبحاث، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها المقبلة لإرساء القواعد العامة على كافة المستويات.

وأشار «غريب» إلى اختصاصات ومهام اللجنة والتي تتضمن المتابعة والإشراف على تنفيذ الكليات للقواعد المقررة بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني، إلى جانب البت في التظلمات المقدمة من الطلاب في حالة رسوبهم للمرة الثانية وفقا للبديل الذي اختارته الكليات.

وأكد على تلقي اللجنة لأية استفسارات من الكليات فيما يتعلق بتطبيق القواعد المقررة بشأن خطط الدراسة والامتحانات واتخاذ القرارات اللازمة واعتمادها من رئيس الجامعة، مؤكدا على عمل اللجنة المكثف من أجل دراسة كافة المستجدات المتعلقة بخطط الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني 2019 /2020 سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء.

وكشف الدكتور شحاتة غريب عن تشكيل أعضاء اللجنة والذي تكونت ما بين عمداء ووكلاء عدد من الكليات، وأيضا القائمين على شبكة المعلومات والإدارة العامة لشؤون التعليم، حيث تضمنت اللجنة الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية، الدكتورة مديحة حسني عميد كلية الطب البيطري، الدكتور نوبي حسن عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد عبدالمولى وكيل كلية الصيدلة، الدكتور عادل محمد وكيل كلية الزراعة، والدكتور محمد أحمد وكيل كلية التجارة، والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات الإدارية، والدكتور مؤمن طه المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور طارق عبدالحميد المشرف على شبكة المعلومات، ورمضان توفيق مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بالجامعة.

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