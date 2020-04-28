شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «العاشر من رمضان» يمنع مخالفة بإحدى الشقق قبل تحويلها إلى محال تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم منع مخالفة في المهد، حيث قام مالك إحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي بتكسير الحوائط بغرض فتح محال تجارية، مستغلا الظروف الاستثنائية لتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاهين أنه أثناء مرور إدارة الإشغالات والتعديات في أرجاء المدينة تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة، ومصادرة المؤن والمعدات وتحرير محضر للمخالف، وإقراره بإعادة الشيء إلى أصله.

وأكد شاهين، استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات المفاجئه ليل نهار بأنحاء المدينة كافة، لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسي ومسؤولي الأحياء بالجهاز.