شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع «الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، بعدما شهدت المحافظة، الثلاثاء، عاصفة ترابية ضربت عددًا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة.

وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث، للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها على الطرق السريعة لإسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر خلال القيادة في هذه الأجواء.