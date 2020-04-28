شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 6 مدارس بمركز ديرب نجم بتكلفة 61 مليون جنيه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 6 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة إجمالية 61 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 130 مشروع لإنشاء وتطوير 125 مدرسة و5 إدارات تعليمية بتكلفة مليار و85 ألف جني، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.

وشدد المحافظ، على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع عملهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا، وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين توسعة وإحلال كلي وأخر جزئي لعدد 6 مدارس، لإضافة 121 فصل جديد بتكلفة 61 مليون جنيه، شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمجمع محمد نصر عابدين بمشاركة مجتمعية، لإضافة 57 فصل جديد بتكلفة 38 مليون جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة منشأة كشك الابتدائية المشتركة بطاقة 9 فصول وبتكلفة 3.4 مليون جنيه، ومدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين لإستيعاب 31 فصل بتكلفة 8.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال كلي لمدرسة القطايع للتعليم الأساسي لإضافة عدد 11 فصل بتكلفة 5.7 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة 6 مدارس لتوفر 110 فصل ‏دراسي جديد بتكلفة بلغت 39 مليون جنيه.