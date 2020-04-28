شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع «سكن مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، الثلاثاء، سير الأعمال بمشروع «سكن مصر» بالمدينة، برفقة مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وقال «رمضان» في تصريحات صحفية، إنه جار تنفيذ ١٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة، موضحاً أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمعظم العمارات، وجار تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع.

وتابع رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الشركات المنفذة للمشروع لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتطبيق سبل الوقاية طبقا لتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي بين العاملين بالمشروع وارتداء المهمات الوقائية، مشيرًا إلى أن «الشركات ملتزمة بسبل الوقاية مع استمرار العمل بكامل طاقتها للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له، فمواقع العمل لن تتوقف لمصلحة بلدنا».