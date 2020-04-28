شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الوزير قد اعتمد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يؤدي 42 ألف و150 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا، اعتبارًا من الغد الأربعاء 29 أبريل الجاري، وحتى الأربعاء 20 مايو المقبل، ومن المقرر أن يؤدي 39 ألف و154 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرًا، اعتبارًا من الخميس 30 أبريل الجاري وحتى الأحد 17 مايو المقبل.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه يمكن للطلاب أداء الامتحان من جهاز التابلت، أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي، أو الشريحة ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية من 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا متمنيًا للجميع التوفيق.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في مقار المدارس الثانوي، وبالإدارات التعليمية والمديرية لتقديم الدعم الفني على مدار فترة الاختبارات طبقا للجدول المحدد، كما تم عمل جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي، لشرح كيفية أداء الاختبارات عن طريق فيديوهات توضيحية للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.