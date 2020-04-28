شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأخشاب تدعم أفكار الشباب بـ 50 ألف جنيه ضمن برنامج «اكسب مصنع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات مشاركتها في برنامج «اكسب مصنع»، والذي يذاع يوميا في رمضان على الفضائية المصرية، حيث تشارك ضمن لجنة التحكيم، علاوة على تقديم دعم جوائز مالية للأفكار الناجحة في القطاع.

تأتي مشاركة الغرفة لدعم الصناعات الصغيرة والأفكار الجديدة بهدف مساندة من لديه فكرة ناجحة، ويمكن تحويلها لتضيف لصناعة الأخشاب والأثاث.

قال المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأحد أعضاء لجنة التحكيم في تصريحات صحفية، نحرص على مساندة الشباب والوقوف بجانبهم وتحويل أفكارهم إلى صناعات قائمة بالفعل، مؤكدا أن هذا يصب في صالح الصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي بديلا عن الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك للتحول للقطاع الرسمي.

وأوضح أن مشاركة الغرفة في البرنامج، تتضمن تبني الأفكار الناجحة ودعمها ماديا بحوالي 50 ألف جنيه لكل فكرة ناجحة بما يسهم في تحويلها إلى صناعة قائمة، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من المسابقة تقدم لها 4 آلاف متسابق نجح منهم 30 متسابقا فقط.

وطالب «حلمي» كل من لديه أفكار أن يتقدم بها للغرفة من خلال صفحتها على «الفيس بوك»، والغرفة ستكون داعم لكل هذه الأفكار.

ودعت غرفة منتجات الأخشاب، الغرف الصناعية باتحاد الصناعات كافة لتبني أفكار الشباب والحرف والصناعات الصغيرة وتشجيع أصحابها ما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد المصري والصناعة المحلية.

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