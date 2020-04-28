شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم حالة «متلازمة داون».. خروج 9 حالات من العزل الصحي في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم الثلاثاء، عن تحسن وخروج 9 حالات من بينهم حالة متلازمة داون من العزل بالمدينة الجامعية بسبرباي، والذين استقبلوا نبأ تعافيهم وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة: «تواصل صحة الغربية ورجال الجيش الأبيض جهودهم المتميزة، في سبيل علاج مرضى كورونا، والحمد لله كانت النتائج سلبية التحاليل ليصل عدد الحالات 33 حالة من بداية افتتاح المدينة الجامعية، وبعد عمل الفحوصات والإشعات تبين شفائهم التام، ونطمئن الجميع أن باقى الحالات بحاله صحية جيدة وسيتم خروجهم تباعاً».

وأكد الدكتور محمد السويدي مسؤول مكافحة العدوي بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية على تحسن صحة المصابين ومتابعه حالتهم، إجراء التحاليل بصفة دورية وخلال الفترة القادمة سيتم خروج عدد كبير من الحالات«.